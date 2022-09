Les dragons de Nalsara Tome 6 : Le pouvoir de Ténébreuse

Alors que les dragons de Nalsara et le Libre peuple luttent avec difficulté contre la magie noire de l'armée des Addraks, Cham et Nyne partent à la citadelle noire, où se trouve Ténébreuse, la fabuleuse épée de leur grand-père Eddhor. Mais le sorcier Darkat, chevauchant le dragon mort, ne compte pas laisser le jeune dragonnier et la petite magicienne quitter la citadelle noire vivants... Cham et Nyne réussiront-ils à s'échapper des mains de Darkat afin de sauver le royaume de Nalsara ?