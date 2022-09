Les Chercheurs de Dieu : Les grands fondateurs. Saint Benoît, Saint Dominique, Saint Ignace

Saint Benoît, saint Dominique et saint Ignace de Loyola ont tout quitté, leurs biens, leur famille et leur ville d'origine, pour chercher Dieu et fonder des ordres religieux, qui existent encore aujourd'hui... partout dans le monde ! -Si Benoît rêvait d'une vie de solitude et de prière, il est vite rattrapé par des dizaines de personnes, que sa vie inspire. Beaucoup veulent vivre comme lui. Après avoir formé des jeunes hommes à la vie de moine, il écrit une règle de vie. L'ordre des bénédictins est né ! -Dominique n'est ni riche, ni fort, mais il a un grand talent : il sait parler aux foules. Il traverse le sud de la France de long en large, pour raconter la Bible et annoncer que Dieu est amour. Sa joie et ses paroles touchent tellement ceux qui l'écoutent que beaucoup choisissent de le suivre. Après leur avoir expliqué sa manière de vivre, Dominique les envoie à travers le monde. On appelle cet ordre de prêcheurs les "dominicains" . -Adieu gloire et richesse ! Saint Ignace a abandonné ses rêves de chevalier pour se donner entièrement à Dieu. Passant de la richesse à la mendicité, il comprend que l'instruction est nécessaire pour permettre à chacun de chercher Dieu. Avec ses amis, il fonde la Compagnie de Jésus, qui se répand à travers le monde.