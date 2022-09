Les fondus des vins de Loire

Et si les vrais châteaux de la Loire étaient ceux qu'on boit ? Vaste zone de production de vin, regroupant le pays nantais, l'Anjou, la Touraine et le Centre, la Loire vous en fait voir de toutes les couleurs de vin ! On y produit tous les types de vin avec des cépages aussi nombreux que capiteux. Chenin, cabernet franc, cabernet-sauvignon, gamay, sauvignon, pinot noir, côt, et on en passe ! Les vins de Loire ont toutes les qualités pour faire se damner nos amis fondus du vin qui se reconnaissent dans leur personnalité marquée par la fraicheur, la vivacité et l'élégance ! Enfin, le tout c'est qu'ils le croient...