Les fondus du chocolat. Tome 1

Une BD savoureuse pour ne plus être à côté de la plaque question chocolat ! Saviez-vous que pour séduire, une boîte de chocolat est plus efficace qu'une boîte de nuit ? Que les vertus du chocolat noir prolongent l'espérance de vie, vous permettant de manger ainsi encore plus de chocolat ? Depuis qu'ils craquent pour le chocolat, les Fondus sont incollables sur cet aliment magique, qui se boit, se mange, et peut soigner vos maux (tant qu'on pense à enlever l'emballage avant). Les Mayas furent les premiers à consommer le cacao, les conquistadors à y ajouter du sucre dans une boisson chocolatée, et les Fondus à en faire une BD instructive sur le plus délicieux des aliments !