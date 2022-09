La bibliothèque des vampires. Tome 1

Un secret trop bien gardé... Alice qui adore dessiner, va enfin faire sa rentrée dans une nouvelle école d'art. Dès son arrivée, elle se lie d'amitié avec Azalea, une jeune fille un peu fantaisiste qui a déjà sa petite théorie : quelque chose ne tourne pas rond dans cet établissement. Elle a bien l'intention de découvrir ce qui se trame et décide de commencer à chercher du côté de la bibliothèque. Malgré les idées farfelues de sa camarade, Alice accepte de se prêter au jeu. Il est vrai que la bibliothécaire ressemble étrangement à un zombie et que Tio, son assistant a l'air totalement inexpressif... on dirait presque un vampire. Tout s'éclaire le jour où les deux amies découvrent ébahies, les souterrains de l'école ! Leur exploration va les mener jusqu'à une salle dédiée à d'étranges cérémonies. Certains indices ne trompent pas... Se pourrait-il que l'école soit dirigée par un groupe de Vampires. Mais que veulent vraiment ces vampires, et à quoi peut bien servir cette école ? Un premier tome savoureux, plein d'énigmes et de suspense qui donne envie d'accompagner les filles dans leur aventure, le tout mis en scène par un dessin raffiné aux couleurs pétillantes.