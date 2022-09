Fin du XXIe siècle. C'est la Guerre Sourde, l'ère des mafias d'Etat, des métropoles insurrectionnelles, des séparatismes génétiques et des stations spatiales privées. Dans la jungle indonésienne, la docteure Ann Vega fait une découverte qui la projette au coeur d'un extraordinaire réseau d'intrigues politiques et scientifiques. L'unité et les limites du genre humain sont en jeu. Anticipation à la vraissemblance suffocante, entre effondrement de la biodiversité et chaos politique, VEGA est le fruit choc de la rencontre de deux géants : le virtuose de l'illustration Yann Legendre, et Serge Lehman, le scénariste aux 6 Grand Prix de l'Imaginaire.