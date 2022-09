Oenologix. Tout savoir sur le vin en bande dessinée

Suivez les aventures de trois collègues, Lucien, Charlotte et Jean, tout au long d'une année viticole, et partez à la découverte du vin dans tous ses états : cépages, élaboration, dégustation, conservation, accords, régions viticoles. . . Au fil de leur parcours, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir et notamment pourquoi un bon vin, c'est comme un bon film ou une ratatouille maison, pourquoi il vaut mieux boire du champagne à l'apéritif qu'au dessert ou en quoi faire du vélo peut vous aider à comprendre les vins de Bourgogne.