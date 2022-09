Les Super Wings font le show

Aujourd'hui, Yeojun et son petit frère Yeowoon visitent le studio de télévision où travaille leur papa. Pour ne pas être séparés, les enfants ont commandé à Jett et Mini Jett un objet bien particulier. Mais lorsque Yeowoon voit son idole, il se lance à sa poursuite et disparaît. Les Super Wings et leur nouvel ami n'ont plus qu'une idée en tête : retrouver au plus vite le petit garçon !