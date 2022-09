Spider-Man. Mes petites histoires avant d'aller dormir

Un gros recueil petit format d'histoires courtes pour accompagner votre enfant au pays des rêves ! Découvrez les plus belles aventures du Super Héros Spider-Man dans ce recueil de 15 histoires richement illustrées, faciles et rapides à lire. Les textes sont adaptés aux plus petits pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Dès 3 ans. Contient les histoires : Les origines de Spider-Man ; Les origines de Miles Morales ; Gare à la Tache ; Panique au musée ! ; L'attaque du symbiote ; L'incroyable Spider-Hulk ; La vraie Black Widow ; La vraie Black Widow ; L'union fait la force ; La chasse au Lézard ; Jour de lessive ; Seul contre les Sinistres Six ! ; Tout en Finesse ; Virée au Jurassique ; Les Sensationnels Six !