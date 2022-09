Disney Princesses. Mes petites histoires avant d'aller dormir

Un gros recueil petit format d'histoires courtes pour accompagner votre enfant au pays des rêves ! Découvrez les plus belles aventures des princesses Disney dans ce recueil de 15 histoires richement illustrées, faciles et rapides à lire. Les textes sont adaptés aux plus petits pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Contient les histoires : Raiponce, L'histoire du film / La Petite Sirène, L'histoire du film / La Belle au Bois Dormant, Aurore et le gentil dragon / La Belle et la Bête, L'histoire du film / Cendrillon, L'histoire du film / Aladdin, Jasmine et l'Etoile de Perse / Vaiana, L'histoire du film / Blanche-Neige et les Sept Nains, L'histoire du film / La Petite Sirène, Le mystérieux collier / Rebelle, L'histoire du film / La Belle au Bois Dormant, L'histoire du film / Raiponce, Le mariage de Raiponce / Aladdin, L'histoire du film / La Princesse et la Grenouille, L'histoire du film / Vaiana, Pua et Heihei Dès 3 ans.