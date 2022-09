L'encyclopédie junior des personnages Disney Pixar

LES PERSONNAGES PIXAR, DU PLUS ANCIENT AU PLUS RECENT ! - Le guide pour redécouvrir tous ses héros et héroïnes PIXAR préférés... et découvrir les moins connus ! - Classés par date de sortie de films, plus de 100 personnages présentés et de nombreuses anecdotes pour en découvrir plus sur leurs aventures. - Dès 7 ans.