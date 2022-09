Petit Ours Brun va à la ferme

Avec la collection Les grands albums à écouter, une grande histoire de Petit Ours Brun à lire et à écouter. Dans chaque album, un accès à l'enregistrement de l'histoire, pour une expérience stimulante et en autonomie. Petit Ours Brun part à la découverte de la ferme de sa tante ! Les poules qui caquettent, les vachent qui meuglent, le gros moteur du tracteur. . . il y a tant de choses à voir à la ferme !