Petit Ours Brun fête son anniversaire

Avec la collection Les grands albums à écouter, une grande histoire de Petit Ours Brun à lire et à écouter. Dans chaque album, un accès à l'enregistrement de l'histoire, pour une expérience stimulante et en autonomie. Petit Ours Brun fête ses trois ans. Avec ses parents, il organise une grande fête : il y aura des ballons, du gâteau et tous ses copains ! C'est l'heure de chanter "Joyeux anniversaire" , puis d'ouvrir ses cadeaux. Comme c'est amusant de fêter son anniversaire !