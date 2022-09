Les Chercheurs de Dieu : Pierre Toussaint. Esclave affranchi, coiffeur et bienfaiteur

Le 2 juillet 1853, 46 ans jour pour jour après son affranchissement, Pierre fut enterré au milieu d'une foule immense : ses amis, tous ceux qui l'avaient aidé, des admirateurs... jeunes et moins jeunes, blancs et noirs, catholiques et protestants, riches et pauvres. En 1996, le pape jean Paul II a déclaré cet ancien esclave haïtien "vénérable", première étape de sa canonisation.