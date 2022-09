Assez grand pour créer un monde meilleur !

Même les plus petits peuvent avoir de grandes idées ! Tu n'es pas obligé d'attendre de devenir adulte pour agir ! C'est ce que démontrent les témoignages de ces adolescents de tous les continents qui ont poursuivi leurs rêves et leurs idées pour créer un monde meilleur, plus juste et plus responsable. Rencontre Maya qui a imaginé une mode éthique et durable, Reyhan, qui transforme les averses de pluie en source d'énergie, ou encore Lena et Chmba qui, chacune à leur façon, favorisent l'éducation et la liberté des femmes en Afrique. Le 3e titre d'une collection autonome, après Assez Grand pour aider la planète ! et Assez grand pour prendre soin des autres !