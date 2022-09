Les Fondus du vin de Savoie-Jura-Suisse

Les vins de montagne sont là ! En Savoie, dans le Jura et en Suisse, on ne fait pas que du ski ! On fait aussi du vin de caractère. Il en faut pour vieillir dans les montagnes. Si pour beaucoup, Arbois, Savagnin ou Apremont évoquent avant tout les soirées raclette entre amis, pour les membres de l'association des Fondus, c'est une promesse de nouvelles dégustations à l'ombre des sommets enneigés. Faites comme les Fondus, laissez-vous tenter par l'ascension des coteaux jurassiens et savoyards, vous serez récompensé de vos efforts et vous aurez peut-être la chance de participer à la percée du vin jaune.