Les fondus du vin de Bordeaux

Une bande dessinée pour s'initier au vin, à consommer sans modération. Un album plein d'arômes, capiteux, gouleyant. Les Fondus de Bordeaux, c'est définitivement à consommer sans modération ! S'il y a une bouteille qui est Gironde, c'est bien celle de Bordeaux ! Et plus que la bouteille, il y a l'âme qu'on met dedans : le vignoble ! Nos Fondus, toutes papilles dehors, vont partir à sa découverte. Des vins les plus chers aux plus confidentiels, des grands rouges aux meilleurs liquoreux, nos amis vont prouver que ce vin est bon pour la santé. Et si ce ne devait pas être tout à fait le cas, ils ont une conviction : que le Médoc est bien un grand médicament !