Et boum, la colère éclate !

Rien ne va plus ! Boo est fatiguée, contrariée, fâchée. Ses émotions débordent et c'est la crise. Tout à coup, elle jette, elle mord, elle tape ! Avec l'aide de papa et maman, Boo apprend à accueillir sa colère et sa frustration. Découvrez : - 20 mots clés signés avec illustrations et vidéos à l'appui. - 1 histoire pour aborder les crises de colère avec son enfant. - En bonus, à destination des parents, un mode d'emploi pour l'apprentissage des signes et des astuces pour une parentalité bienveillante