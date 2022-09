L'épopée de la franc-maçonnerie Tome 7 : Neuf soeurs et trois frères

Un agent infiltré parmi les francs-maçons... 1780, Versailles. La franc-maçonnerie, qui a vu naître ses textes fondateurs en Angleterre fait souffler un vent nouveau en France en propageant des notions comme Liberté, Egalité, Fraternité. Cela pourrait grandement fragiliser les Bourbons qui tirent leur légitimité du droit divin ! Dans ce contexte, sa Majesté le roi décide de confier une mission de la plus haute importance au Chevalier Artus de Senissone : infiltrer la loge des Neuf Soeurs, celle qui accueillit jadis Voltaire et sa philosophie des Lumières. Elle continue d'attirer toutes les élites intellectuelles et des personnalités comme Benjamin Franklin... Leur meneur doit être démasqué avant que ces idées subversives ne viennent troubler l'ordre établi. Le chevalier de Senissone va se montrer d'une habileté hors pair. Se faisant passer pour un comédien humaniste, il intègre la loge. Le voilà au coeur de tous les arcanes ! Mais au cours d'une fête maçonnique la situation va prendre une tournure dramatique sous ses yeux. Se pourrait-il qu'un membre de la famille royale oeuvre en secret dans ce cercle ? Une double enquête passionnante qui nous entraîne des beaux salons aux catacombes et nous permet d'approcher la mystérieuse organisation des francs-maçons dans un septième volume plein de suspense.