Écoute et mime les comptines des petits coquins

Cinq comptines incontournables bien connues des enfants et de leurs parents : Ainsi font, font, font, Pomme de reinette et pomme d'api, J'ai cassé la vaisselle à maman, Un petit lapin, Les petits poissons dans l'eau. Chaque comptine est accompagnée d'un jeu de doigts, à partager et à mimer avec les enfants. Des morceaux interprétés par des voix d'enfants et un accompagnement très simple pour une meilleure compréhension.