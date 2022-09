Star Wars - The Mandalorian : L'intégrale des saisons 1 et 2

Un beau livre collector pour revivre toutes les aventures du Mandalorien et de l'Enfant ! Dans ce recueil illustré regroupant l'intégrale des saisons 1 et 2, plonge au coeur de la série événement de Disney+ et retrouve tous tes personnages préférés ! Dès 7 ans. Résumé : Le Mandalorien est un mercenaire qui n'ôte jamais son casque. Un jour, le représentant de la Guilde des Chasseurs de Primes lui propose un nouveau contrat. Mais Mando n'a pas été préparé à la rencontre qu'il va faire. Sa cible, qu'on connaît sous le nom de l'Enfant, chamboule le cours de son existence. Désormais, les deux êtres sont liés, et Mando défendra l'Enfant, quoi qu'il lui en coûte...