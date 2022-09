L'histoire originale de Zékéyé et la sorcière adaptée en petit format (190x260mm) Dans la région du Bamiléké, au fond d'une forêt maudite, vit Mawalé, la terrible sorcière. Mawalé a des cheveux aussi longs qu'un puits sans fond et aussi sombres qu'une nuit sans étoiles. Et c'est dans la noirceur de ses cheveux que se trouvent tous ses pouvoirs. Or, un matin, Mawalé découvre dans sa magnifique chevelure... un cheveu blanc ! Horrifiée, elle décide de capturer le temps pour ne plus vieillir. Dès lors, le soleil ne se couche plus, la pluie ne tombe plus et les plantes commencent à mourir. Zékéyé décide de se rendre dans l'antre de la sorcière pour libérer le temps...