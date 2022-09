Mes grands-parents et moi. Un cahier à remplir ensemble pour mieux se connaître

Une proposition originale pour développer le lien entre les enfants et leurs grands-parents. . . Ils remplissent à deux ce cahier d'activités qui leur permet de se raconter. Différentes thématiques sont abordées : les vacances, l'école, la famille, les loisirs. . . Pour chacun plusieurs activités sont proposées, allant d'un récit à composer, de listes à cocher, de dates ou noms à préciser, de personnages ou lieux à dessiner ou compléter, photos à coller. . . Par exemple au chapitre 1 : L'enfant demandera à son grand-parent : "C'était quoi ton petit nom/ton surnom à la maison ?" "A quoi ressemblais-tu quand tu étais petit ? Avais-tu bon caractère ?" ou "De quelle blague te souviens-tu ?". Le grand-parent demandera : "Raconte-moi un jour où tu as eu très peur !" Ou "Dans quelle maison aimerais-tu habiter, plus tard ? C'est qui ta maîtresse préférée ?" Au fil des pages, l'enfant est amené à faire des confidences, livrer de petits secrets, mais son grand-père ou sa grand-mère aussi ! Cela leur donne l'occasion de se dire combien ils tiennent l'un à l'autre, et combien leur enfance est différente ou malgré tout similaire : POUR RAPPEL : Selon un sondage IFOP de 2021, l'âge moyen de grand-parentalité est actuellement de 53 ans. . . Les grands-parents sont plus d'un sur deux à s'occuper de leur(s) petit(s) enfant(s) au moins une heure par semaine (55%). Plus des trois quarts des grands-parents accueillent leur(s) petit(s) enfant(s) au moins quelques jours par an (dont 30% plus d'un mois dans l'année).