Les fondus de la bière. Tome 1

Une BD pour être incollable sur la bière et se faire mousser ! La bière, on en boit depuis au moins 10 000 ans. Il faut dire que ce délicieux breuvage a pas mal de vertus si on le consomme avec modération. La bière nourrit, réchauffe, désaltère, fait chanter, et ce n'est pas l'amertume qu'apporte le houblon qui y changera quoi que ce soit. Surtout chez les membres de l'association des Fondus, qui sont bien décidés à en explorer toutes les subtilités, bulle par bulle. Car ce qui fait le charme de la bière, c'est aussi son côté féminin. N'est-elle pas tantôt brune, tantôt blonde ou tantôt rousse ? Et encore pleins d'autres couleurs que vous découvrirez dans cet album qui n'en manque pas !