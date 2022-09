Photos de classe. De la maternelle au lycée

L'album de photos classe indispensable pour conserver tous les souvenirs de sa scolarité ! Dans cet album aux grandes pages, colle tes photos de classe et tes photos d'identité de la maternelle, du primaire, du collège et du lycée. Note le nom de tes copains et de tes profs, colle tes plus jolis dessins et inscris tes meilleurs moments (souvenirs, amis, le bac...) A l'intérieur, des doubles-pages réservées aux photos souvenirs !