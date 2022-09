Une pincée de magie pour Noël

C'est bientôt Noël. Avec maman, papa et sa petite soeur, Boo décore le sapin, fabrique des cadeaux, écrit sa liste de voeux... Des étoiles plein les yeux, elle prépare cette fête de famille magique dont elle gardera de beaux souvenirs. Découvrez : - 20 mots clés signés avec illustrations et vidéos à l'appui. - 1 histoire pour aborder Noël que l'on croie - ou non - au Père Noël ! - En bonus, à destination des parents, un mode d'emploi pour l'apprentissage des signes et des astuces pour une parentalité bienveillante