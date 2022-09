14-18 Tome 1 à 5

En août 1914, mobilisés, huit jeunes hommes quittent leur village pour rejoindre la frontière. Ils laissent derrière eux leurs épouses, leurs enfants et leurs familles, et découvrent la guerre. Confrontés à l'absurde réalité du front, ces huit garçons ignorent encore qu'ils s'apprêtent à vivre cinq années de brutalité et de sauvagerie.