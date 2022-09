Fayotte et Nanère

Il était une fois dans l'Ouest... de la cour de récré ! Il était une fois dans l'Ouest (de la cour de récré), d'un côté, la bande à Fayotte et de l'autre, la bande à Nanère... C'est l'histoire de deux enfants à la récré, qui jouent à se battre avec de faux colts, avec pour shérif un instit. Le décor se met en place grâce au texte tout en ellipse d'Anne Loyer et aux illustrations en plan américain de Nicolas Trève. Mais la réalite revient au galop : une version fictive rejoue la scène imaginaire et une version réaliste montre la cour de récré. Tandis qu'au loin, on voit passer... un train ! Un album qui joue avec brio sur les frontières de l'imagination enfantine.