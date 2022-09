Je compte de 1 à 10 bleue. Les effaçables, trace, efface et recommence

Un feutre effaçable inclus : pour s'entraîner à l'infini. La difficulté des activités varie en fonction de l'âge (3-5 ans et 4-6 ans). La poignée rend le livre facile à emporter. Votre petit génie a hâte d'apprendre à écrire les lettres et les chiffres, à dessiner ou à compter ? Avec le stylo-feutre à base d'eau, les tout-petits peuvent s'exercer autant qu'ils le veulent. Violà comment faire : 1. S'exercer aux activités amusantes. 2. Effacer. 3. S'amuser à s'exercer une nouvelle fois ! Les tout-petits développent leur coordination oeil-main, leur motricité et leurs capacités mathématiques d'une façon originale !