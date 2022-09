Estelle et Noé à la découverte du centre de la Terre

Un ouvrage qui fera découvrir le centre de la Terre aux enfants au cours d'une formidable aventure. Qu'y a-t-il sous nos pieds ? Si on creuse très profondément, où arrive-t-on ? A quoi ressemble le centre de la Terre ? Continue à vivre les aventures d'Estelle et Noé dans ce nouveau tome où Estelle entraîne Noé au plus profond de la Terre. Tu y trouveras toutes les réponses à tes questions sur la formation des pierres précieuses, sur ce qui constitue le sol sur lequel tu marches et sur les techniques employées pour étudier ces profondeurs. Une descente jusqu'au coeur de notre planète pour tous les futurs géologues... et les petits curieux. Un livre ludique et pédagogique pour les plus jeunes.