Animaux de la jungle. Imite les animaux

Un livre-jeu miroir qui permet à l'enfant de jouer et de prendre conscience progressivement de son visage dans le miroir. Un livre-jeu miroir qui permet à l'enfant de jouer et de prendre conscience progressivement de son visage dans le miroir. Qui est ce reflet dans le miroir ? Un autre enfant ? Son propre reflet ? "Le stade du miroir" évolue selon l'âge de l'enfant qui fait des signes ou des bisous à ce copain inconnu, ou qui, plus grand, se reconnaît et joue avec son corps à imiter les animaux.