Les oubliés de la science. Derrière chaque grande invention se cachent des scientifiques injustement évincés

IL N'Y A PAS QU'EINSTEIN QUI A FAIT AVANCER LA SCIENCE Louis Leprince, Vera Rubin ou Ida Noddack, ces noms ne vous disent rien ? Pourtant ces scientifiques sont à l'origine des plus grandes découvertes et inventions de notre histoire : la caméra, la matière noire, la fission nucléaire... Grâce à cette BD pleine d'humour et de pédagogie, partez à la découverte d'une autre histoire des sciences et à la rencontre de 48 illustres anonymes, hommes et femmes, parmi lesquels Ada Lovelace, Emilie du Chatelet ou encore Katherine Johnson, injustement oubliés et qui ont sans que nous le sachions modelé le monde qui nous entoure !