Activités autour d'incroyables machines

Des activités qui font cogiter ! Cet ouvrage aux couleurs pétillantes et lumineuses accompagnera votre enfant pour jouer et s'occuper pendant son temps libre. Il découvrira tous les géants d'aciers tels que des grues, des avions, des camions et même des fusées et cela de manière créative et amusante. Par de nombreuses activités riches et variées, il apprendra des anecdotes, tout en jouant ! A tes crayons, pour un voyage autour d'incroyables machines !