Promenade musicale au coeur de la nuit, livre musical à toucher sonore

- 6 sons et 6 matières à toucher : Le hibou, les chats, la cigale, etc. . - Collection adaptée à la toute petite enfance : couverture douce avec des coins arrondis. Exclusivité : Piles AAA et bouton volume Testée et validée par les crèches. APPROCHE PEDAGOGIQUE : Eveiller les sens des enfants. Associer les images aux sons et à la matière pour rassurer le tout-petit sur la nuit.