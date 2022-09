Aventures chez les Vikings

Remonte le temps en compagnie des 4 héros et découvre à travers leurs aventures en bande dessinée une civilisation ancienne. Dans cet ouvrage ludique et passionnant, pars à la découverte de la Scandinavie ancienne avec Luna, Nina, Léo et le chat Tempo. Grâce à une petite fiction sous forme de bande dessinée et divers jeux et activités créatives, les secrets du quotidien des Vikings te seront dévoilés : leurs expéditions, leurs croyances, leur mode de vie... Tu apprendras également à dessiner un bateau viking, à teindre naturellement un vêtement, à fabriquer ton petit sac... tout en suivant les fabuleuses aventures des quatre héros !