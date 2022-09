Le codage, jeux et activités

Découvre les secrets de la programmation, et deviens un informaticien hors-pair. Le codage, c'est un moyen de demander aux ordinateurs de faire ce qu'on veut. Et grâce à ce livre de jeux et d'activités illustrés, tous les apprentis informaticiens pourront découvrir les secrets du code et de la programmation. Des explications simples accompagnent les activités ludiques qui permettront à votre enfant de se familiariser avec les rudiments du codage informatique. De quoi éveiller son cerveau et sa créativité tout en s'amusant ! C'est le début d'une nouvelle passion pour le codage !