Saturne, histoires aléatoires. 1 CD audio

Vous ne savez pas ce que sera demain ? Inquiets de la fragilité du monde ? Vos certitudes s'émiettent... Plongez à corps perdu dans les réjouissances de cet opus inclassable, capable de vous montrer les choses et leurs contraires et de vous prouver que l'universel n'est que la projection de l'intime et qu'il y a de soi dans les histoires des autres. "Saturne, nos histoires aléatoires" emprunte à Brassens le thème du temps, à Nougaro, Bobby Lapointe et à quelques autres les mélodies en balades et au jeu de l'oie les fortunes et les infortunes de la vie. Il suffit de passer le pont ! Des gens de toutes sortes, des animaux vous attendent au coin de la rue, dans une librairie, un hôpital, une galerie d'art, un sanatorium, un jardin public et au carrefour de la chance dans la salle des pas perdus.