Qui a le plus de talent ? Histoires sonores

Douze sons à découvrir et apprendre. Personnages colorés pour réjouir les jeunes lecteurs. Histoires touchantes pour les petits et les grands Découvre cette série d'histoires sonores pleines d'émotion ! Chacune de ces histoire prend vie grâce à douze sons étonnants. Renard ne sera-t-il pas trop nerveux lors du concours de talent ? Et qui sera sacré champion de la course ? Suis ces personnages hauts en couleur dans leurs aventures, qui amuseront petits et grands. Un petit bijou à conserver dans toutes les bibliothèques.