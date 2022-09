Mon petit carnet d'automne

Un carnet avec des gommettes repositionnables permettant une lecture ludique de l'automne ! Cet adorable carnet joliment illustré va initier les petits et les grands... à l'automne ! Cette belle saison est pour beaucoup synonyme d'arbres colorés, de ceuillette de champignons... mais pas seulement ! Le lecteur va découvrir au fil des pages les différents fruits et légumes de l'automne, mais aussi comment cette saison est célébrée en France et dans le monde... et bien d'autres choses encore ! Les gommettes complètent l'apprentissage de manière ludique.