Estelle et Noé à la découverte des abysses

Un ouvrage qui fera découvrir les fonds marins aux enfants au cours d'une formidable aventure. Sais-tu ce qui se cache sous la mer ? Pourquoi il y fait si noir et pourquoi c'est si difficile d'explorer les fonds marins ? Continue à vivre les aventures d'Estelle et Noé dans ce nouveau tome où Noé fait découvrir les profondeurs des océans à Estelle. Tu y trouveras toutes les réponses à tes questions sur les créatures marines qui y vivent, leur habitat et les techniques employées pour aller les étudier. Une plongée exceptionnelle au fin fond des abysses pour tous les futurs océanographes... et les petits curieux. Un livre ludique et pédagogique pour les plus jeunes.