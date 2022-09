La couleur des souvenirs

Un album jeunesse tout en poésie et en douceur pour parler des troubles de la mémoire liés à l'âge. Eléa rend visite à ses grands-parents à la campagne. Sa mamie est toujours pleine de vie : grimaces, chant, danse - elle ne s'arrête jamais ! Le papy d'Eléa, lui, est beaucoup plus calme ; assis dans son fauteuil, il parle peu, même s'il sourit. Comme Eléa s'inquiète de cette tranquillité qui semble presque teintée d'ennui, sa mamie décide de lui raconter la riche vie qu'a menée son papy, et lui explique que c'est la maladie d'Alzheimer qui emprunte ses souvenirs et oublie parfois de les lui rendre. Le papy d'Eléa a vécu une myriade de choses incroyables, a beaucoup réfléchi, et son esprit prend maintenant un peu de répit. Eléa trouve tous ces souvenirs colorés magnifiques et promet de les raconter à son tour, pour qu'ils ne soient pas oubliés.