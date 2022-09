Dans la jungle terrible jungle

La jungle, un écosystème riche, bouillonnant de vie, mais de plus en plus menacé par la déforestation... Grenouille bleue, ara rouge, fer de lance, dauphin rose, tamarin, araignée Goliath... la jungle est peuplée d'animaux surprenants et de plantes luxuriantes. La survie y est difficile, rien n'est acquis, chaque espèce doit sans cesse lutter pour trouver nourriture et lumière. Malheureusement, cet écosystème bouillonnant de vie est menacé par la disparition des forêts...