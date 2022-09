Qui mange qui ? dans les étangs

L'étang un écosystème à découvrir. Un milieu essentiel pour le maintien de la biodiversité où chacun dépend de l'autre pour survivre. Observer l'étang est une chose passionnante. A priori, on pourrait penser que seuls les poissons y évoluent. Ce serait sans compter la multitude d'êtres vivants, microscopiques ou plus imposants, animaux et végétaux, qui y cohabitent. Tous forment un ensemble en équilibre, ce qu'on appelle un écosystème. Et dans celui-ci, chacun dépend de l'autre pour survivre. Oui mais " Qui mange qui ? "