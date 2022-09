En visite au parc animalier

Comme il est agréable de déambuler dans les allées du parc à la rencontre d'animaux, plus surprenants les uns que les autres. Girafes, éléphants, kangourous, ours polaires, otaries, loups, lémuriens... On ne sait plus où donner de la tête ! Aujourd'hui, Maman nous propose une journée palpitante : une visite au parc animalier. Eléphants, girafes, lions, tigres, ours polaires, otaries... et même loups, nous allons découvrir une foule d'animaux. Excités et curieux, nous voulons tout savoir : où vivent-ils dans la nature, quelles sont leurs habitudes, que mangent-ils ? ...