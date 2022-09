Fenêtres. Une histoire de vie à vie

Un roman graphique sensuel, touchant et drôle sur les scènes du quotidien. Avec sa plume délicate et ses illustrations aussi colorées qu'évocatrices, l'artiste et Instagrameur Coucou Aurélien nous plonge dans un univers sensuel. Son livre mêle aphorismes piquants et drôles, pensées émouvantes et nouvelles romantiques. Cet ouvrage hybride, à mi-chemin entre humour et beau-livre, rend également hommage à Paris, ville envoûtante et amante jalouse, à laquelle ses nombreux personnages vouent tout leur amour. Sans vulgarité aucune, toujours avec un style d'une grande justesse, Coucou Aurélien dévoile un tableau intime des amours et du désir, dans lequel il peint les corps sous toutes leurs formes et met au jour toute la poésie de l'âme humaine. Dans ses nouvelles, Coucou Aurélien nous offre des scènes de vie sensibles et rafraîchissantes : une rencontre au bar, la chaleur du métro qui éveille soudain la sensualité collective, un échange de regards furtifs entre voisins... Ces instants quotidiens et banals sont autant de fenêtres sur un monde d'amour, de rencontres, d'érotisme et de surprises. L'auteur s'inscrit dans la vague de libération de la parole actuelle, en créant un décalage drôle et léger entre le fantasme de certains personnages et la réalité de certains autres, qui permet de déconstruire le male gaze qui guide d'habitude les nouvelles érotiques.