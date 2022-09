La communication, jeux et activités

Découvre les secrets de la communication pour partager tes idées mieux que jamais. La communication fait partie de notre quotidien, mais on peut toujours apprendre à mieux communiquer. Et grâce à ce livre plein de jeux et d'activités illustrés, les petits curieux pourront découvrir les secrets d'une communication efficace. Des explications simples accompagnent les activités ludiques qui permettront à votre enfant de réfléchir sur les méthodes de compréhension et de transmission qu'il emploie tous les jours sans y penser. De quoi éveiller son cerveau et sa créativité tout en s'amusant ! C'est le début d'une nouvelle passion pour la communication !