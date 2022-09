La nature et ses merveilles

Découvrez un magnifique livre de référence rempli d'images et de photos captivantes, accompagnées de faits impressionnants qui vous guideront à travers l'histoire des merveilles de la nature et l'évolution de la vie sur la Terre. Découvrez un magnifique livre de référence rempli d'images et de photos captivantes, accompagnées de faits impressionnants qui vous guideront à travers l'histoire des merveilles de la nature et l'évolution de la vie sur la Terre. Quelques merveilles abordées : le rôle des arbres et la photosynthèse, l'effet de serre, la pollinisation, la chaîne alimentaire, la migration des animaux, le cycle de l'eau...