La chenille. Mon livre accordéon en tissu

Un livre accordéon superbement illustré avec des pages bruissantes. Réconforte et stimule le développement sensorial. Produit éco-responsable : vendu dans une boîte recyclable, pas de plasstique ! Fais la connaissance de Chien et de Chenille ! Découvre qui sont leurs amis et ce qu'ils font le jour comme la nuit. Cet adorable livre en tissu tout doux garni de papier bruissant ne manquera pas d'attirer l'attention des bébés. Tout spécialement conçu pour apaiser les tout-petits et contribuer luer développement sensoriel et cérébral.