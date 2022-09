Un potager avec papy

Quel bonheur de faire sortir de terre quantité de fruits et légumes. Tomates, rhubarbe, haricots et fraises se partagent le potager. Heureusement, Papy est là pour initier ses petits-enfants et leur prodiguer les meilleurs conseils ! Quelle joie de créer son propre potager et de voir pousser les fruits et les légumes amoureusement plantés. " C'est tout un art ", dit Papy qui nous guide et nous conseille à chaque étape. Quel bonheur, enfin, de les récolter et de les déguster ensemble, fiers du travail accompli.