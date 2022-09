Le monde des hiéroglyphes

Découvre les secrets de l'écriture la plus mystérieuse de l'Histoire. Partons à la découverte des hiéroglyphes. Aussi mystérieux qu'impressionnants, ils fascinent par leur complexité et leur singularité. De la naissance de cette écriture à son fonctionnement, le lecteur découvre ses plus grands secrets. Il apprendra aussi à lire les hiéroglyphes, puis à les utiliser pour écrire des messages à son tour. ? Cet ouvrage est un outil essentiel pour percer les secrets de l'alphabet le plus énigmatique de l'Histoire.